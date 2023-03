Pastef : Ousmane Kébé et Babacar Mbaye placés sous contrôle judiciaire

Le coordonnateur départemental de la Jeunesse patriotique du Sénégal de Keur Massar, Babacar Mbaye, et Ousmane Kébé de Magui Pastef ont été inculpés et placés sous contrôle judiciaire par le tribunal de Pikine-Guédiawaye. Ils vont retrouver leurs familles respectives et rester à la disposition de la justice.





Ces derniers ont comparu au tribunal de grande instance de Pikine-Guédiawaye, ce mercredi, après leur retour de parquet hier.





A noter que les deux camarades de parti et plusieurs militants du Pastef ont été interpellés en marge du procès Ousmane Sonko-Mame Mbaye Niang et des violences qui ont suivi.