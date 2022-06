Pédophilie, actes contre nature… : deuxième retour de parquet pour Assane Mbacké «Khelcom» et Cie

Poursuivis pour association de malfaiteurs, corruption de mineurs, actes contre nature, pédophilie, viols sur mineurs, proxénétisme et menaces au préjudice de jeunes garçons, Serigne Assane Mbacké «Khelcom» et ses quatre co-accusés devaient rencontrer le procureur hier, mardi. Mais selon L’Observateur de ce mercredi, leur face-à-face avec le procureur a été reporté. Ainsi les mis en cause ont bénéficié d’un nouveau retour de parquet.



C’est la deuxième fois qu’ils reviennent de la cave du tribunal de Dakar sans rencontrer le maître des poursuites. La première, c’était lundi dernier, soit trois jours après leur arrestation par la Division spéciale de la cyber-sécurité (DSC) de la police.



En plus de Serigne Assane Mbacké «Khelcom», l’affaire concerne Khadim Samb dit Djimbory, un chanteur religieux, un réceptionniste de l’hôtel Nina nommé Abdourahmane Lô, le commerçant Ibrahima Badiane et le menuisier Baïdy Hamady Sow.



Leurs victimes présumées se nomment O. Diouf (16 ans) et T. Khamary (17 ans). C'est le père du premier qui a ébruité l'affaire en portant plainte contre X. Il a été alerté par le proviseur du lycée de son fils, qui est élève en classe de seconde.