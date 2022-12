Placé sous mandat de dépôt, Koukandé sera jugé le…

Koukandé et Ibrahima Niasse alias «Sant Yalla» ont été placés sous mandat de dépôt hier, mardi. Ils sont poursuivis pour association de malfaiteurs, tentative d’escroquerie, escroquerie et charlatanisme.



D’après Libération, qui donne l’information, ils seront jugés mercredi 3 janvier devant le tribunal de Thiès.



Ils seront à la barre en même temps que Ibrahima Diamé. Ce dernier est visé pour abus de confiance.



Les trois mis en cause ont été arrêtés par la Section de recherches de Thiès à la suite de la plainte d’un émigré sénégalais basé aux États-Unis. Ce dernier avait remis 7 millions de francs CFA à Ibrahima Diamé pour une transaction foncière.



Mais l’argent n’ira pas à sa destination initiale. Après son arrestation, Diamé a assuré l’avoir remis à Koukandé et «Sant Yalla», qui lui avaient promis de multiplier par dix la somme grâce aux «Djins». Ce qui ne sera pas fait.