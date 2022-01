Placement sous contrôle judiciaire de Dieynaba Ndiaye : ‘’Le dossier est trop faible pour une détention’’ (Me Bamba Cissé)

Dieynaba Ndiaye, responsable de Gueum Sa Bopp à Keur Massar a été présentée ce jeudi au juge d’instruction. Ce, dans le cadre de l’affaire relative à l’incendie de la maison de Déoulé Ndiaye de Benno Bokk Yakaar. La magistrature a décidé de ne pas la placer sous mandat de dépôt mais plutôt sous contrôle judiciaire.



Dieynaba Ndiaye est rentrée chez elle depuis hier, selon le quotidien Source A. Elle doit se mettre à disposition de la justice qui a décidé d’ouvrir une information judiciaire. Les chefs d’inculpation retenus sont complicités d’incendie volontaire et menace de mort, renseigne-t-on.



Son avocat, Me Bamba Cissé, donne des éclaircissements face à cette affaire.



‘’Aucun élément de la procédure n’accrédite la thèse qu’elle a été derrière un incendie, qu’elle a donné l’ordre d’aller mettre le feu dans la maison. Le dossier est très faible pour asseoir une inculpation ou une détention’’, a-t-il avancé pour défendre sa cliente.



Pour rappel, suite à cet incendie, deux personnes ont été brûlées à la maison de Déoulé Ndiaye, à savoir son mari et son petit-fils. Dieynaba Ndiaye a été accusée des faits à cause des rapports heurtés avec la responsable de Benno Bokk Yakaar.