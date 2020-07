Plainte contre Cissé Lô : Yakham Mbaye va saisir les avocats Me Ousmane Sèye, Me Bamba Cissé et Me Boubacar Cissé

Le directeur général du quotidien Le Soleil n'en a pas encore fini avec Moustapha Cissé Lô. Yakham Mbaye va porter plainte contre l'ancien président du parlement de la Cedeao pour diffamation et injures publiques. Le directeur général du quotidien le Soleil s'est attaché les services de Me Ousmane Sèye, Bamba Cissé et Boubacar Cissé.





Il s'est plaint par ailleurs, de la diffusion des propos mis en cause, par certains médias en ligne à son encontre, renseigne la Rfm.