Plainte de Djibril War : Cheikh Oumar Diagne déféré au parquet

Cheikh Oumar Diagne déféré au parquet

Convoqué pour une confrontation avec son protagoniste Djibril War qui lui avait servi une convocation à la DIC, Cheikh Oumar Diagne a, ce mardi 5 avril, été déféré au parquet.





L’information est donnée par un de ses camarades de combat sur sa page Facebook : « après avoir déposé ses preuves à la DIC lors de sa dernière convocation sur plainte de Djibril War, Cheikh Oumar Diagne a été convoqué une nouvelle fois pour confrontation avec le plaignant. C'était aujourd'hui à 10h. Parti avant l'heure, ils l'ont déféré au parquet après la confrontation expresse qui n’a duré que 30 mn, sans la présence de son avocat et ayant eu lieu à la Brigade antiterroriste (BAT). »





Pour rappel, le 16 mars dernier, Cheikh Oumar Diagne avait répondu à une convocation à la Dic par Maître Djibril War. Au terme de cette confrontation, le mis en cause était appelé à amener des preuves de son accusation, chose qui semblait le ravir car cette plainte lui donne, disait-il, « le plaisir d’apporter les preuves » de ce qu’il « avance sur la Pga et le rôle de ses membres dans l’agenda Osig » lançait-il. Sur sa page Facebook aussi, l’ex-membre de And Samm Jikko Yi avait affirmé ne vouloir qu’être auditionné sur ce qu’il avance car « la vérité triomphe toujours. Ce pays est au cœur de toutes nos préoccupations et nous sommes prêts à faire face à toutes les forces, les lobbys et toute forme de mafia dans notre rôle de sentinelle », avait -il déclaré.