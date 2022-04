Plainte de Djibril War : Cheikh Oumar Diagne placé sous mandat de dépôt

Cheikh Oumar Diagne, inculpé pour injures publiques et diffamation, vient d'être placé sous mandat de dépôt par le juge d’instruction 2ème cabinet, Mamadou Seck.



Pour rappel, il a été convoqué pour une confrontation avec Me Djibril War de l'Alliance. pour la République (Apr) qui avait déposé une plainte contre lui à la Division des investigations criminelles (Dic).



Arrêté et déféré au parquet au terme de sa garde à vue, Cheikh Oumar Diagne avait bénéficié, hier, d'un retour de parquet.



C'est finalement ce jeudi qu'il a fait face au magistrat instructeur qui l'a inculpé avant de le placer sous mandat de dépôt.