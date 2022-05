Plainte de Samuel Sarr : Cheikh Amar finalement inculpé pour…

Cheikh Amar est inculpé par le juge du deuxième cabinet. L’homme d’affaires est poursuivi pour tentative d’extorsion de fonds, dénonciation calomnieuse et faux et usage de faux en écritures privées.



Source A, qui donne l’information dans son édition de ce vendredi, précise que le juge a notifié à Cheikh Amar son inculpation. Ce dernier, indique le journal, était assisté par son avocat, Me Bamba Cissé.



Le magistrat a donc suivi le réquisitoire du procureur, qui avait demandé l’inculpation du patron de TSE à la suite d'une plainte de l'ancien ministre Samuel Sarr.



Source A rapporte que les deux parties sont convoquées mercredi prochain dans le bureau du magistrat pour confrontation.



L’homme d’affaires avait déposé une plainte contre l’ancien ministre de l’Énergie pour escroquerie, notamment. Il lui reproche d’avoir encaissé deux milliards de francs CFA qu’il lui aurait remis pour le compte de l’ancien chef de l’État Abdoulaye Wade, sans les avoir remis à ce dernier.



Cheikh Amar assurait que l’argent constituait une aide financière destinée à l’ancien président de la République, qui l’avait sollicitée.



Samuel Sarr portera plainte à son tour contre son accusateur. L’ancien ministre défendant que les deux milliards en question représentent le remboursement d’une partie d’une dette que l’homme d’affaires avait contractée auprès de Wade. Il assurait avoir remis les fonds à Wade, qui l’avait mandaté pour les recouvrer.