Plainte des héritiers de Kader Mbacké : Les poursuites contre Dangoté suspendues

Les héritiers de feu Serigne Abdou Kader Mbacké ont traîné en justice Aliko Dangoté (patron de la cimenterie Dangote), Roger Gold Smith, ancien administrateur général de la société, son remplaçant, Lucas Erik Haelterman, et Astou Mbaye pour escroquerie, vol, association de malfaiteurs, abus de biens sociaux, entrave au fonctionnement d'une société et faux et usage de faux. Selon les plaignants, Dangoté a volé les 10% d'actions de leur père avant de changer la dénomination de la société à leur insu. C'est pourquoi, ils réclament 5 milliards à titre de prévision.