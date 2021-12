Plainte devant la juridiction britannique : Locafrique réclame la somme de 170 milliards de francs CFA à la Sar

Les avocats de Locafrique en veulent à la Société africaine de raffinage (Sar), qui « ne respecte pas les accords contractuels signés depuis 2017 ». Les conseils de Khadim Bâ, patron du spécialiste du crédit-bail, ont décidé de porter plainte contre le plus ancien raffineur d’Afrique de l’Ouest, devant la Cour d’appel de Londres.