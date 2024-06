Plainte pour escroquerie : L'homme visé par Aissatou Diop Fall « n’est ni frère ni cousin » de Bassirou Diomaye Faye

L’information relayée dans la presse, selon laquelle Meissa Faye, directeur informatique de la TFM, serait un parent du chef de l'État, n'est pas avérée.





D'après une source de Seneweb, l'homme traduit en justice par la journaliste Aïssatou Diop Fall n’est ni le frère ni le cousin du président Bassirou Diomaye Faye.