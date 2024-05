Plaintes : Me Juan Branco accentue la pression sur le régime de Macky Sall

Des dizaines de Sénégalais ont perdu la vie lors des manifestations qui ont eu lieu entre 2021 et 2023. Maitre Juan Branco, avocat d'Ousmane Sonko, avait décidé d'attaquer plusieurs pontes du régime de Macky Sall à la Cour pénale internationale.







Si l'élection de Bassirou Diomaye Faye à la tête du Sénégal a fait naître une nouvelle ère, la robe noire franco-espagnole garde toujours son envie de faire justice aux familles de victimes.





Ce lundi, Me Branco a annoncé avoir déposé quinze nouvelles constitutions de parties civiles de victimes concernant la répression des manifestations depuis mars 2021 au Sénégal. L'avocat souhaite que justice soit faite et que les principaux acteurs de la répression meurtrière soient traduits devant les tribunaux.





Après des manifestations meurtrières à Dakar et environ, il avait déposé des plaintes à la CPI, accompagnées de "preuves", et promis d'attaquer plusieurs généraux et responsables des forces de l'ordre.