Premier à être convoqué à la brigade de recherches : Pourquoi Wally Seck a visé Khaly Sall

Khaly Seck convoqué en 1er à la Brigade de Recherche

Candidat à la mairie de Niandane (Saint-Louis), Khaly Sall est le premier à être convoqué à la brigade de recherches de la gendarmerie, dans la série de plaintes du lead-vocal de Faramareen Music, Wally Ballago Seck. Ce dernier, dit-il, est dans la logique de poursuivre devant la justice toutes les personnes qui l’accusent de faire la promotion des Lgbt.





En fait, le 5 juillet dernier, le jeune Khaly Sall a adressé une lettre ouverte publiée sur Facebook, au maire de Niandane, par ailleurs Directeur général de l’Agetip, El Hadj Malick Gaye, afin «d’attirer son attention sur la recrudescence des événements suscitant toutes promotions du lobby gay».





Surtout que, renseigne-t-il, «pour l’inauguration du stade Mamadou Gaye de leur localité, le 11 juillet, l’artiste sénégalais Wally Seck qui a été choisi».





«(…) La prestation de l'artiste sénégalais Wally Seck qui est accusé de propulser et de propager les couleurs Lgbt»





«En effet, je suis très alarmé par l’augmentation récente de volonté de présence ou d’acceptation des Lgbt dans ce pays. À travers des événements ou comportements, quelques fois par le biais de certaines personnes ou politiques qui occasionnent la présence des couleurs des Lgbt.





«Cher maire, nous sommes tous témoins des faits. Depuis quelques années, le Sénégal est devenu le théâtre de débats, de manifestations contre les Lgbt. Pas plus tard que ce 23 mai 2021, le peuple sénégalais s’était réuni à place de la Nation, à sa tête le khalife général des tidianes pour dire non à l’homosexualité... Et sans doute vous n’ignorez pas la place importante qu’occupe notre cher Niandane au niveau des valeurs morales et religieuses», écrit-il.





Avant de soutenir : «De ce fait, l'avènement imminent de l'inauguration du stade de Niandane, le 11 juillet 2021, occasionnera la présence et la prestation de l'artiste sénégalais Wally Seck qui est accusé de propulser et de propager les couleurs Lgbt.





«C’est avec consternation que nous avons noté une communication beaucoup plus accentuée sur l’arrivée de l’artiste Wally Seck sur le bijou qui est l’attente des Niandanois et alentours. Nous sommes très préoccupés par ces derniers événements et pour la sauvegarde des valeurs de Niandane qui nous incombe tous.»





Khaly Sall d’arguer : «Ne serait-il pas judicieux d’accompagner cette cérémonie d’inauguration avec la participation exclusive de nos artistes locaux, des programmes tels que le Fedde Subalbé Hakkuubé Hirnaage Tooro Ngam Bamtaré que j’admire et qui est une grande fête culturelle ! Vous savez, Il est devenu courant, dans les systèmes politiques du monde entier, le soutien de lobbying à une catégorie de population et qui menace les valeurs morales, culturelles, la stabilité sociale de nos sociétés.»





Libéré sur convocation, le mis en cause accuse le maire de Niandane