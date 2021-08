Présidence-Ums : Ousmane Chimère Diouf magnifie ce « corps gage et garant de l’Etat de droit »

Le nouveau président de l’Union des Magistrats du Sénégal (Ums), Ousmane Chimère Diouf a manifesté toute sa fierté d’appartenir à la famille de la magistrature. Dans un message parvenu à Seneweb, le juge Ousmane Chimère Diouf exhorte ses collègues à rendre à « Dame justice » la place privilégiée qu’elle leur a réservée dans la société.





« Mes amis, je suis heureux de vous annoncer mon élection à la tête de l'Union des Magistrats Sénégalais et croyez moi, ma fierté est aussi grande que le monde. Mes collègues dans un engouement historique m'ont envoyé un message silencieux, celui de leur confiance, à moi de la mériter parce que dans la vie, tout se mérite. Je suis fier d'appartenir à un corps gage et garant de l'état de droit, de la stabilité et de la sécurité voire de la tranquillité des populations et cela, personne ne peut nous l'enlever. Moins de 500 Magistrats pour une population de 16 millions d'habitants, il n'est pas nécessaire de décrire les conditions difficiles dans lesquelles la justice fonctionne et malgré tout, ces braves hommes et femmes ne rechignent jamais à la tâche pour mener à bien leur mission », lance-t-il.