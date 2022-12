Prestation de serment au Tribunal de Dakar: 10 juges «fins prêts pour rendre la justice utilement»

«La Fontaine disait ‘’d’un magistrat ignorant c’est la robe qu’on salue’’. Je fais le pari que vous ne serez point de ceux-là ». Ces mots sont du Premier président de la Cour d’appel de Dakar, Aly Ciré Ba à l’endroit des 10 juges suppléants qui ont prêté serment, hier, jeudi 29 décembre 2022, au Tribunal de Grande instance hors classe de Dakar. Tout en leur rappelant les fondements d’une bonne administration de la justice, il a asséné que « pour juger, il faut comprendre, savoir refuser d’être des magistrats habitués, assurer la défense de la société, protéger les plus vulnérables et essentiellement œuvrer pour la paix et l’harmonie sociale ». Clôturant son discours, Aly Ciré Ba a indiqué que cette promotion se distingue pour «l’excellence».