Prison à vie pour le journaliste René Bassene : La famille dénonce « un verdict de la honte »

La famille du journaliste Rene Capin Bassene dénonce un verdict

Le tribunal de grande instance de Ziguinchor a livré ce lundi 13 juin, son verdict dans l'affaire dite de la tuerie de Boffa Bayotte. Verdict qui a vu le journaliste René Capin Bassène condamné à la réclusion criminelle à perpétuité. Sa famille dénonce une injustice et parle de "verdict de la honte".





C'est à travers un communiqué que la famille du journaliste d’investigation René Bassène, a tenu à exprimer son désarroi et son amertume après le verdict prononcé lundi dernier.





« Nous sommes des citoyens sénégalais épris de justice. Par conséquent, nous voudrions rappeler l’opinion nationale et internationale de notre respect scrupuleux des lois et normes en vigueur au Sénégal, de notre respect à nos institutions et à toutes nos autorités administratives, judiciaires, militaires, politiques, religieuses et coutumières et également de notre appartenance à un Sénégal. Nous tenons ici à marteler que notre frère n’a jamais été ni militant du MFDC, ni membre d’une quelconque aile ou faction du MFDC contrairement à ce qui se dit dans une certaine presse manipulée », réitère la famille.





Et d’ajouter : « Nous tenons à confirmer que notre frère René est un écrivain-journaliste d’investigation qui, depuis 2004 s’est investi pleinement sur la crise et a toujours tiré ses informations à la source directement auprès des hautes autorités tant du MFDC, de l’armée du Sénégal, de la Guinée Bissau que de la Gambie ».





Selon les déclarations de la famille toujours, la chambre criminelle de Ziguinchor « a rendu le verdict de la honte qui ne grandit pas la justice de notre pays. Une condamnation à la réquisition criminelle à perpétuité sans qu’une moindre preuve technique et matériel plausible ne soit présentée ». C’est simplement un verdict teinté de non-dits. La famille de René fait savoir que « dès l’enquête primaire à la gendarmerie jusqu’à l’instruction, la machine de nuire a été mise en branle et les droits primaires de notre frère ont été bafoués consciemment ».