Prison de Rebeuss : 50 détenus en grève de la faim illimitée

Greve de la faim de détenus à Reubeuss

Une cinquantaine de prisonniers de la maison d'arrêt et de correction de Rebeuss a entamé, ce matin, une grève de la faim illimitée, selon le Frapp et les familles de détenus, à travers un communiqué reçu ce lundi 2 août. Les grévistes demandent l'arrêt des longues détentions préventives, la baisse des prix du téléphone et des marchandises dans la boutique de Rebeuss et l'arrêt des bastonnades gratuites.





Ainsi, le Frapp et les familles de détenus demandent au directeur de l'Administration pénitentiaire de revoir les prix pratiqués à Rebeuss et dans les 36 autres établissements pénitentiaires du pays, et au ministre de la Justice de juger ou de libérer les détenus depuis longtemps emprisonnés et pas encore jugés du fait de l'Etat.





«Les prisonnières et prisonniers ont des droits, parmi lesquels celui d'être jugés dans un délai raisonnable», soutient le Frapp.