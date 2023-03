Prison: Des nouvelles de Fadilou Keïta, Pape Mamadou Seck, Lamine Niang, Gaoussou Sonko et Nit dof

Des militants ou proches du parti Pastef/Les patriotes sont arrêtés et emprisonnés depuis quelque temps. Si d’aucuns sont déjà jugés et condamnés ou relaxés, d’autres sont en détention préventive ou sous contrôle judiciaire. Fadilou Keïta, Pape Mamadou Seck, Lamine Niang, Gaoussou Sonko et Mor Talla Gueye alias Nit Dof font partie du second lot. Un de leurs avocats, Me Cheikh Khoureyssi Ba a donné de leurs nouvelles, dans la soirée de ce vendredi 24 mars.





Fadilou Keïta et Pape Mamadou Seck : Selon le conseil de la défense, la liberté provisoire et l’expertise médicale ont été refusées à ces deux personnes. Le fils de l’ex-Présidente de l'Office national de lutte contre la fraude et la corruption (OFNAC) et vérificatrice générale d'État Nafy Ngom Keïta et coordonnateur du «Némeeku Tour» du Pastef a été placé sous mandat de dépôt le 9 décembre 2022 par le Doyen des juges d’instruction (DJI), Oumar Maham Diallo. Il est reproché à Fadilou Keïta d’avoir “accusé ouvertement l’État du Sénégal d’avoir fait disparaître les deux gendarmes Didier Badji et Fulbert Sambou avant de maquiller leur mort en noyade au Cap manuel”. Sur ce, le parquet a retenu à son encontre le délit de diffusion de fausses nouvelles conformément aux articles 80 et 255.





Présumé membre de la «Force spéciale», Pape Mamadou Seck est en prison depuis le 29 juin 2022, par le juge d’instruction du deuxième cabinet du Tribunal de grande instance (TGI) de Dakar. Transféré sur avis médical à la Maison d'Arrêt et de Correction (MAC) du Pavillon Spécial de l'hôpital Le Dantec le 1er juillet pour le traitement d'une pathologie sévère, il va commettre une évasion dans la nuit du samedi 09 au dimanche 10 juillet. Ce n’est qu’après 15 jours de cavale qu’il sera arrêté.





Lamine Niang et Gaoussou Sonko : Le chauffeur et un agent de sécurité d’Ousmane Sonko seront devant la Chambre d'accusation le 28 mars prochain. Le parquet est passé par là. En fait, le ministère public a fait appel contre la décision de mise sous contrôle judiciaire des deux inculpés de mise en danger de la vie d’autrui prise par le juge du 4ème cabinet d’instruction, le lundi 27 février dernier.





Dans cette affaire, le parquet avait requis l'ouverture d'une information judiciaire pour mise en danger de la vie d'autrui et dommages causés à la propriété d'autrui, et le mandat de dépôt contre les mis en cause. Ce que le magistrat instructeur avait suivi partiellement.





Gaoussou Sonko et Lamine Niang faisaient partie des occupants du véhicule de Sonko lors du convoi du 16 février dernier pour répondre à la convocation du tribunal dans l’affaire des présumés 29 milliards de FCFA détournés du Programme des domaines agricoles communautaires (PRODAC) avec le ministre Mame Mbaye Khan Niang. Ils ont été extraits de force et mis aux arrêts suite aux incidents (le véhicule caillassé par les forces de l’ordre pour faire sortir leader de Pastef) qui sont déroulés sur la Corniche Ouest après le renvoi du procès pour diffamation et injures publiques.