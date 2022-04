Procédure en vue : Pourquoi le Synpics va ester en justice contre la nouvelle patronne de la Bbc-Dakar

Le Syndicat des professionnels de l’information et de la communication du Sénégal (Synpics) n’a pas encore fini avec la nouvelle dirigeante de la Bbc à Dakar. Alors que le média anglais vient d’être reconnu coupable de licenciement abusif au préjudice du journaliste congolais Jacques Matand par le tribunal du travail de Dakar, une autre procédure est en vue.





En effet, après avoir salué la décision «courageuse» de la justice du Sénégal en faveur non seulement du journaliste Matand, mais aussi et surtout du droit à l’information, le Bureau exécutif national (Ben) du Synpics a mis en garde Hann Look.





«Le Synpics attend la fin des procédures pour attraire directement l’actuelle manager de la Bbc à Dakar devant le tribunal, pour une procédure au pénal. Cette nouvelle dirigeante de la Bbc-Dakar, qui ne connaît absolument rien du journalisme, est soupçonnée d'être porteuse d'un projet de restructuration sociale par la triche, en se cachant derrière des licenciements abusifs (procédure moins onéreuse) que des départs négociés», accusent Bamba Kassé et Cie.