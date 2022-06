Procès à Ziguinchor : Guy Marius Sagna et Cie ont blindé leur défense

Procès de Guy Marius Sagna et cie

L’activiste Guy Marius Sagna et ses co-prévenus comparaissent, ce mardi 28 juin, à la barre du tribunal des flagrants délits de Ziguinchor. Ils répondent des faits de participation à une manifestation non autorisée et actions diverses. Leur arrestation est survenue au lendemain de la manifestation interdite organisée par les leaders de la coalition Yewwi Askan Wi (Yaw).





En ce moment, les débats d’audience se poursuivent. Guy Marius Sagna a déjà terminé son face-à-face «mémorable et courtois avec le procureur de Ziguinchor». Celui de ses 31 co-prévenus vient de commencer, avec la reprise de l'audience, selon Me Cheikh Khoureyssi Ba.





L’avocat a aussi renseigné que l’activiste et ses co-prévenus sont assistés par des conseils venus de Dakar, comme Maitres Moussa Sarr, Étienne Dione, Amadou Diallo et Djibril Diagne. «Ces remarquables confrères sont venus pour prêter main-forte aux excellents régionaux de l'étape que sont Maîtres Cory Sène, Boubacar Badji, Thérence Érasme Senghor et Gaoussou Kaba Bodian», a-t-il affirmé.

Le conseil indique que l'ambiance est à la décrispation et les débats sont très sereins, menés de main de maître par le président Augustin Diouf, alors que la forte mobilisation des populations devant le siège de la Cour d'appel qui abrite le procès pourrait faire craindre le pire, face au bouclier de la gendarmerie.