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Justice

Procès : Adji Sarr réclame 1,5 milliard de FCFA à Ousmane Sonko

Par: Yandé Diop - Seneweb.com | 24 mai, 2023 à 03:05:45  | Lu 909 Fois |  13 Commentaires
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Procès : Adji Sarr réclame 1,5 milliard de FCFA à Ousmane Sonko
La partie civile réclame 1, 5 milliards de FCFA à Ousmane Sonko à titre de dommages et intérêts. Elle a demandé aussi au juge de la Chambre criminelle de Dakar de fixer la contrainte par corps au maximum et de mettre Ousmane Sonko hors d'état de nuire. «Une femme n'a que son intimité », a déclaré Me El Hadji Diouf.

Le conseil de poursuivre lors de la plaidoirie : «Adji Sarr a souffert depuis le début de cette affaire en plus de cela, son intimité de femme est déshonorée. Il n'a rien également. Mamour Diallo qui voulait l'aider est victime d'un lynchage public ».
Tags: Proces Adji SarrMilliardOusmane Sonko

Auteur: Yandé Diop - Seneweb.com



11 Commentaires

  1. Auteur

    il y a 1 heure (03:16 AM)
    Fifteen dokeu lale domeram cest a cause de sa que tu fais ton procès moral akeu yombe
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    2. Auteur

    il y a 1 heure (03:16 AM)
    Fifteen dokeu lale domeram cest a cause de sa que tu fais ton procès moral akeu yombe
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    • Auteur

      Q La Chass à Lhom Commence !!!

      il y a 58 minutes (03:41 AM)
      Désormais c fini le masla!!!!!!! 
       
       
      DIMANIOU KATE SEN NDAY YEN GNI!! 
       
       
      On s'en bat les couilles de cette putaine de justice de jimbory corrompu domou sarap ndayam bi, franc-maçon bi , yeefer bi !! ON VA LE RÉDUIRE À SA PLUS SALE EXPRESSION! Bou laalé PROS NIOU KATE NDAYAME AK TOUS LES AUTRES DOMERAM FARBA NGOM MANSOUR FAYE ALIOU SALL LES SALAUDS DE PROCUREURS BASSIROU GAYE ET AMADOU DIOUF COMMANDANT ABDOU MBENGUE BOCAR YADE ANTOINE DIOM DOUDOU KA MOUSTAPHA DIOP LOUGA LAT DIOP LONASE RACINE TALLA RTS CHEIKH KANTÉ AMINTA MBENGUE NDIAYE ALIOU SOW PAPE DIOP BIRAME FAYE CHEF DES NERVIS MOUSTAPHA DIAKHATÈ KHADIM SAMB GASTON MBENGUE ELHADJI DIOUF  DIOR DIAGNE MADIAMBAL DIAGNE ISMAILA MADIOR FALL MAME MBAYE NIANG ABDOULAYE SEYDOU SOW DIEGUI DIOP THIAGA BI COURA MACKY AISSATA TALL SALL PUTE FOLLE CHEIKH YERIM SECK CHEIKH SECK DÉPUTÉ AMY NDIAYE GNIBI LA MENAUPAUSEÉ ENCEINTE ABDOU MBOW SOULEYMANE NDIAYE SAPKO MOU TEPI LEUFEUL NDAYAM ET MAHAM DIALLO ET MAMOUR DIALLO SERONT DÉCHIQUETÉS  PAR MEMBRES UNE MORT ATROCES LES ATTEND!!!
       
       
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    il y a 1 heure (03:16 AM)
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    il y a 1 heure (03:19 AM)
    Viol mensonger quand tu dit le 31 décembre ousmane sonko ta viole or il se trouve que ce jour ousmane sonko était à la sen tv tu peux pas marcher sur la mentalité des senegalais va marcher sur la mentalité de macky 
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    il y a 1 heure (03:19 AM)
    Viol mensonger quand tu dit le 31 décembre ousmane sonko ta viole or il se trouve que ce jour ousmane sonko était à la sen tv tu peux pas marcher sur la mentalité des senegalais va marcher sur la mentalité de macky 
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    il y a 1 heure (03:19 AM)
    Viol mensonger quand tu dit le 31 décembre ousmane sonko ta viole or il se trouve que ce jour ousmane sonko était à la sen tv tu peux pas marcher sur la mentalité des senegalais va marcher sur la mentalité de macky 
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    il y a 1 heure (03:19 AM)
    Viol mensonger quand tu dit le 31 décembre ousmane sonko ta viole or il se trouve que ce jour ousmane sonko était à la sen tv tu peux pas marcher sur la mentalité des senegalais va marcher sur la mentalité de macky 
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    Mc Carthy M

    il y a 1 heure (03:31 AM)
    Ils veulent brûler le pays et donner le pouvoir a l armée bilahi Me El Hadji Diouf ya Kate sa Ndeye yak Macky  Sall ak Bby
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      Q La Chass à Lhom Commence !!!

      il y a 58 minutes (03:41 AM)
      Désormais c fini le masla!!!!!!! 
       
       
      DIMANIOU KATE SEN NDAY YEN GNI!! 
       
       
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    il y a 47 minutes (03:53 AM)
    Adji sarr faut pas rêver a moins que mamour diallo tindemnise sur la base de vos deals fii mousse douffi nane niekh
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    il y a 47 minutes (03:53 AM)
    Adji sarr faut pas rêver a moins que mamour diallo tindemnise sur la base de vos deals fii mousse douffi nane niekh
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    il y a 47 minutes (03:53 AM)
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