Procès : Adji Sarr réclame 1,5 milliard de FCFA à Ousmane Sonko

La partie civile réclame 1, 5 milliards de FCFA à Ousmane Sonko à titre de dommages et intérêts. Elle a demandé aussi au juge de la Chambre criminelle de Dakar de fixer la contrainte par corps au maximum et de mettre Ousmane Sonko hors d'état de nuire. «Une femme n'a que son intimité », a déclaré Me El Hadji Diouf.