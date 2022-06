Tribunal Pikine-Guédiawaye: Les journalistes interdits d’accès à la salle d’audience, aucun leader de Yaw aux côtés d’Ahmed Aïdara

Les journalistes interdits d

Le dossier du maire de la ville de Guédiawaye, Ahmed Aïdara, et Cie est plaidé, ce lundi 27 juin, devant le tribunal de grande instance (TGI) de PIkine-Guédiawaye. Le procès suit son cours normal.





Cependant, selon la Rfm, les journalistes ne peuvent pas accéder à la salle où se tient l'audience. «Tout est filtré et tout est barricadé. Il y a un fort dispositif policier. Des forces de l'ordre plus nombreux que la dernière fois. Et cette fois-ci, aucun leader de la coalition Yewwi Askan Wi n'est venu prêter main-forte au maire de la ville de Guédiawaye et ces coprévenus», renseigne la source. Elle ajoute également que les militants sont moins nombreux que la dernière fois et ils attendent tranquillement la fin du procès.





L’affaire Ahmed Aïdara contre le ministère public avait subi un renvoi, vendredi dernier, pour ce jour. Une date qui a coïncidé avec le procès des députés Déthié Fall et Mame Diarra Fam, ainsi que les personnes interpellées, devant le tribunal des flagrants délits de Dakar, en audience spéciale.