Procès contre Amina Poté : Kouthia démenti par… son avocat

Kouthia a été jugé ce mercredi 22 novembre pour diffamation et injures. Amina Poté l’accuse de l’avoir traitée de lesbienne dans des audio diffusés sur les réseaux sociaux. Présent à la barre, contrairement à la partie civile, l’humoriste a une nouvelle fois nié les faits. «Ces audio ne sont pas de moi», a-t-il clamé devant le juge correctionnel.



Mais Kouthia sera démenti par son avocat, Me Djiby Seydi. «M. le président, je vous fais part de ma gêne dans ce dossier, a introduit la robe noire. (…) Mon client a contesté les faits en soutenant que cette voix qu’on lui prête n’est pas la sienne. Ça serait difficile à croire. Cette voix est la sienne. Ces propos sont les siens. C’est bien lui qui a tenu ces propos diffamatoires.»



Cependant, s’empresse de souligner Me Seydi, «c’est l’élément de publication qui manque dans cette affaire ; on n’a aucune preuve que c’est Kouthia qui a diffusé ces audios». Ainsi, l’avocat a demandé au juge «de disqualifier les faits en une injure non publique, qui est une contravention».



Le conseil de Amina Poté a plaidé la condamnation de l’humoriste, considérant les faits constants. Le procureur, pour sa part, a requis l’application de la loi.



D’après Les Échos, qui a fait le compte-rendu du procès dans son édition de ce jeudi, le tribunal rend son verdict le 10 janvier prochain.