Procès contre Mame Mbaye Niang : si Sonko refusait d’aller au tribunal…

Ousmane Sonko et Mame Mbaye Niang devraient être face-à-face ce jeudi devant le tribunal correctionnel de Dakar. Le premier est accusé par le second de diffamation, faux, usage de faux et injure publique.



L’affaire devait être jugée le 2 février. Mais le président de Pastef ne s’était pas présenté au tribunal. Il soutenait n’avoir pas reçu de citation à comparaître.



Cette fois-ci, Ousmane Sonko a promis de répondre devant le juge. Les Échos rappelle qu’une non-comparution lui vaudrait d’être jugé par défaut et, en plus, ses avocats n’auraient pas droit à la parole. Ce qui affaiblirait sa défense dans cette affaire qui risque d’avoir des répercussions au plan politique, notamment, à un peu plus d’un an de la présidentielle de 2024.



Mame Mbaye Niang reproche à Ousmane Sonko d’avoir déclaré qu’il a été épinglé par un rapport de l’IGE (Inspection générale d’État) pour sa gestion des 29 milliards de francs CFA du Programme des domaines agricoles communautaires (PRODAC). Tout en maintenant ses accusations, le leader de Pastef précisera par la suite qu’il parlait d’un rapport de l’IGF (Inspection générale des finances). Le plaignant conteste l’existence dudit rapport.