Procès de l’affaire Amy Ndiaye : À la barre, les étonnantes dénégations des deux Députés du PUR

À la barre, les étonnantes dénégations des deux Députés du PUR

Ce lundi 19 décembre, les députés Massata Samb et Mamadou Niang ont fait face au juge dans le cadre de l'affaire Amy Ndiaye. Les parlementaires sont poursuivis pour menaces de mort et coups et blessures volontaires sur leur collègue Amy Ndiaye qui a fait un séjour à la maternité de l'hôpital principal de Dakar.





Devant le juge, les deux députés du Parti de l’Unité et du Rassemblement (PUR) ont nié les faits qui leur sont reprochés.





Massata Samb, qui est considéré comme celui qui a porté une gifle, avance qu'il n'avait pas cette intention.





"Je me suis déplacé pour lui arracher son foulard et non pour le frapper" a-t-il déclaré face au juge.





De son côté, le député Mamadou Niang a déclaré: "Je me suis déplacé pour éviter l'irréparable en voyant Amy Ndiaye soulever une chaise. Par la suite, il y a eu une collision. Je n'avais pas l'intention de lui donner un coup pied. J'étais en position défensive par rapport à la chaise."