Procès de la sextape : Le jugement rendu le 24 novembre

Dans le procès de la sextape de Mathieu Valbuena et du chantage qui en a suivi, le tribunal correctionnel de Versailles a mis le jugement en délibéré. Autrement dit, la décision des juges aura finalement lieu le 24 novembre prochain à 9h30, soit 5 jours avant la remise du Ballon d'or où Karim Benzema est cité parmi les favoris.