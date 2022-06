Procès Dethié Fall et cie: La défense exige la relaxe des prévenus

Au moment où ces lignes dont écrites, les plaidoiries se poursuivent dans la cadre du procès des députés Dethié Fall et Mame Diarra Fam et 82 personnes impliquées dans les manifs du 17 juin à Dakar. Après des heures de face à face avec le juge et le réquisitoire du Procureur, Ccest au tour des avocats de la défense de prendre la parole.





La plupart des avocats ont plaidé la relaxe pure et simple de l'ensemble des prévenus car selon eux, ce procès n'a pas lieu d'être. Ouvrant le bal, maître Soumaré considère que "des députés ont été arrêtés et placé sous mandat de dépôt alors qu'ils étaient en session". Fait qui est, selon lui, illégal à moins d'avoir une autorisation de l'Assemblée nationale.





Par ailleurs, l'avocat a fustigé le fait que Dethié Fall ait été "arrêté devant son siège alors que l'arrêté préfectoral a interdit une manifestation prévue le 17 juin entre 15h et 19h à la place de la Nation". Allant dans le même sens, Maître Amadou Bamba a déclaré que "c'est l'autorité administrative qui crée des troubles à l'ordre public".





A son tour, Maître Famara Bathily a relevé le fait que "le représentant du ministère public, n'ait pas rapporté les preuves nécessaires" pour faire un tel réquisitoire. Les avocats ont aussi mis en exergue l'absence de partie civile prouvant qu'il n'y a pas eu de délit de destructions de biens d'autrui.