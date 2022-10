Procès du collectif des habitants de Cayar : Ces preuves qui accablent l'usine de farine de poisson Barna

Des preuves accablantes révélent la présence de métaux toxiques dans l'eau potable à Kayar. En effet, lors du procès du collectif des habitants de Kayar contre l’usine de farine de poisson Touba Protéine Marine (ex Barna Sénégal), des documents accablants ont été présentés au juge du tribunal de grande instance de Thiès.



Une vidéo montrant un camion de l'usine déversant illégalement ses déchets dans le lac qui est relié à la nappe phréatique a été présenté à l'audience de l’action judiciaire visant la fermeture de l’usine de farine de poisson polluante de Cayar.



D'après le collectif Taxawu Cayar, qui a porté plainte, l'usine a violé le droit de la communauté d'avoir un environnement sain en polluant l'air et la source d'eau potable de la ville.



Une analyse effectuée par le Laboratoire d'hydrologie et de toxicologie de la Faculté de médecine de l'Université de Dakar révéle un niveau de chrome et de sélénium dépassant les limites légales dans l'eau de robinet de Cayar. Une forte présence de ces mêmes métaux toxiques en quantité sont aussi détectées dans le lac Mbawane, qui est relié à la nappe phréatique.



Les analyses du laboratoire indépendant, qui ont suivi l'échantillonnage de l'eau vérifié par un huissier, ont révélé :



Des niveaux élevés de métaux toxiques dans l'eau de robinet, dont plus de trente fois le niveau de sélénium et quatre fois le niveau légal de chrome, selon le code juridique sénégalais NS-05-033, qui s'applique à l'eau potable.



Des niveaux élevés de métaux toxiques dans l'eau du lac, dont près de quatre fois le niveau légal de sélénium et près de trois fois le niveau légal de chrome, selon le code juridique sénégalais NS-05-061, qui s'applique aux masses d'eau telles que les lacs.



De faibles niveaux d'oxygène dans l'eau du lac. Les résultats suggèrent que le lac Mbawane est pollué par des matières organiques biodégradables et que, par conséquent, le lac est mal oxygéné empêchant ainsi toute forme de vie aquatique. Cela concorde avec la documentation de Greenpeace Afrique d’un camion de l'usine déversant ses déchets liquides de poissons dans le lac.



"Les preuves sont là. Les propriétaires de l'usine ont enfreint la loi et ont pollué notre eau et nous ont mis en danger, nous et nos enfants. Et ceci dans le seul but de faire du profit au détriment de notre santé, de la sécurité alimentaire et du bien-être des populations. C'est méprisable. Les habitants de Cayar sont impatients de voir cette usine fermer ses portes", a déclaré Allé Sy, porte-parole du collectif Taxawu Cayar.



Selon leur avocat Demba Ciré Bathily : "l'usine a enfreint la loi environnementale de notre pays à plusieurs reprises, et voici des preuves indépendantes montrant le terrible impact de leur comportement insensible et inhumain. Nous ne pouvons que conclure que l'usine n’a pas dit la vérité au tribunal, aux médias et, plus choquant encore, aux habitants de Cayar et du Sénégal."



Dr Aliou Ba, responsable de la campagne Océans de Greenpeace Afrique, de déplorer : "voilà comment fonctionne l'industrie mondiale de la farine de poisson. Ils volent notre poisson, nous privent de nos emplois, rendent le poisson inaccessible aux populations, nuisent à l’environnement. Les profits générés par cette entreprise alimentent de grandes compagnies, et qui en paie le prix ? Ce sont les communautés locales de Cayar et d’Afrique de l'Ouest. Mais plus maintenant ! Les habitants de Cayar sont déterminés à se battre jusqu’à obtenir gain de cause".



Le verdict est attendu le 3 novembre prochain.