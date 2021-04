Procès en appel contre Jeune Afrique : le ministre Oumar Guèye s’est finalement désisté

La troisième Chambre correctionnelle de la cour d’appel de Dakar a évoqué, mardi dernier, le dossier en diffamation opposant le ministre des Collectivités territoriales, du développement et de l’Aménagement des territoires, Oumar Guèye, au magazine Jeune Afrique. Toutefois, le ministre, qui avait pourtant interjeté appel, ne s’est pas présenté à la barre comme l’avait exigé le juge d’appel, lorsque le dossier a été évoqué, le 6 décembre dernier. Oumar Guèye a plutôt préféré se désister. Ainsi, la Cour a prononcé l’extinction de l’action publique en faveur du journaliste Marwane ben Yahmed. Ce dernier avait été traîné en justice à la suite de la parution d’un article à travers lequel, il soutenait que le ministre de la Pêche et de l’Economie maritime d’alors avait bénéficié d’un virement de 9.973,02 Euro, (environ 6.482.462 FCfa) de la société Defex de droit espagnol spécialisé dans l’armement militaire, rappelle Le Soleil.





Oumar Guèye débouté en première instance





L’actuel ministre des Collectivités territoriales, du développement et de l’Aménagement des territoires s’était senti diffamé, pour avoir été cité parmi les personnalités ayant bénéficié de cadeaux de la société Defex au cours d’une vaste entreprise de corruption qui a fait tomber un ministre de la Défense au Cameroun. C’est pourquoi. M. Guèye avait servi une citation directe à l’auteur de l’article, et il réclamait 500 millions de francs CFA au titre de dommages et intérêts.





Cependant, dans sa décision rendue, le 18 novembre 2019, la deuxième chambre correctionnelle du Tribunal de grande instance (Tgi) de Dakar avait relaxé le journaliste, et débouté le ministre. Insatisfait de la décision, Oumar Guèye avait interjeté appel avant de renoncer à son action finalement.