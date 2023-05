Procès en appel : les députés Massata Samb et Mamadou Niang face au juge ce lundi

Condamnés en première instance, le 2 janvier dernier, à purger une peine de prison ferme de 6 mois, assortie d’une amende de 5 millions F CFA à verser à leur collègue députée (BBY), Amy Ndiaye Gniby, les députés Massata Samb et Mamadou Niang, membres du Parti de l’unité et du rassemblement (Pur), composante de la principale coalition de l’opposition, Yewwi Askan Wi (Yaw), avaient interjeté appel.



Ils vont comparaitre devant le juge aujourd’hui, lundi 15 mai, pour leur procès en appel.



D’après Vox populi, en cas de confirmation de la peine, Massata Samb et Mamadou Niang pourraient perdre leur mandat de député.



Pour rappel, le premier cité a giflé la députée Amy Ndiaye Gniby, et le second lui a donné un coup de pied au ventre le 1er décembre 2022. Une scène filmée en direct, au cours du vote du budget du ministère de la Justice.



Des coups assénés, se défend Massata Samb, après que la mairesse de la commune de Gniby et membre de l’Apr, eut tenu des « propos irrespectueux » contre leur chef religieux dirigeant leur parti, Serigne Moustapha SY.



Enceinte, Amy Ndiaye Gniby a dû être admise à l’hôpital après avoir reçu ces coups.