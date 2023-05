Affaire Amy Ndiaye Gniby : La demande de liberté provisoire prorogée au 22 mai

Les députés Mamadou Niang et Massata Samb vont devoir encore rester en prison jusqu’au 22 mai. En effet, le juge de la Cour d’appel de Dakar a décidé de statuer sur la demande de liberté provisoire formulée par leurs avocats à cette date.



Les deux députés du PUR ont fait face au juge de la cour d’appel ce lundi 15 mai, dans l’affaire les opposant à Amy Ndiaye Gniby, parlementaire de la coalition au pouvoir BBY. Ils ont été condamnés en première instance à six mois ferme et à 100 000 F CFA en guise d’amende et cinq millions de dommages et intérêts pour coups et blessures volontaires, menaces de mort au préjudice de la députée.



S’agissant de la demande de liberté provisoire formulée dès le début du procès, Me Adama Fall a soutenu que tout ce qui avait justifié la mise en détention des prévenus a disparu. «Il y a un fort élan d'apaisement au niveau de l'hémicycle. Le cas des députés a été débattu sérieusement et des voies d'un règlement à l'amiable sont en cours. La représentation en justice sera garantie, ils sont régulièrement domiciliés dans le ressort de votre juridiction. Ils répondront à votre convocation et se défendent des faits qui leur sont reprochés. Ils ont déjà purgé des mois de détention. Le tort qui est causé à la société a disparu», a plaidé leur avocat.



Ses collègues, Maitres Abdy Nar Ndiaye et Youssoupha Camara ont aussi soutenu l’argument de la garantie de la représentation. «Il n'y a aucune preuve à faire disparaître. On n'a pas besoin de les maintenir en prison. Ils ont déjà fait cinq mois. Ce qui fait la force d'une société, c'est son humanisme. C'est le moment ou jamais de leur tendre la perche en leur accordant la liberté provisoire», ont plaidé les conseils des députés.



Une demande de liberté provisoire à laquelle le procureur s’est opposé. Le parquet général atteste que les infractions qui ont été commises ont troublé gravement l'ordre public. Et en raison de la persistance du trouble, le ministère public s'oppose à la demande.



Le juge va statuer sur la demande de liberté provisoire le 22 mai.