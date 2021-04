Procès en appel : Saer Kébé remporte la première manche

Le jeune Mbouroi, Saer Kébé qui avait écopé d’une peine de 3 mois avec sursis après avoir croupi 4 ans en prison pour acte terroriste, vient de remporter la première manche de son procès.





Sur les ondes de la RFM, son avocat, Me Moussa Sarr a apprécié le verdict avant de témoigner que son client a lourdement payé son erreur et qu’il est en train de s’insérer à nouveau dans la société. « Naturellement, je suis très satisfait de la décision parce qu’on a confirmé que M. Kébé n’avait commis aucun acte terroriste. C’est une satisfaction totale sous ce rapport d’autant plus que le garçon s’est bien socialisé, s’est bien intégré et qu’il est étudiant en 2ème année », dit-il.





En dépit de tout cela, il attend la décision du parquet qui va sans doute décider annoncer un pourvoi en cassation dans un délai de 6 jours.