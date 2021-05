Procès en diffamation : L’affaire Mame Mbaye Niang-Karim Xrum Xax renvoyée au 17 juin

Procès Karim Xrum Xax et Mame Mbaye Niang

L'affaire opposant l'activiste Abdou Karim Guèye alias «Karim Xrum Xax», et Mame Mbaye Niang, appelée à la barre ce jeudi 20 mai 2021, a été renvoyée au 17 juin prochain. Cela suite au non-paiement de la consignation.





Karim Xrum Xax fait l’objet d’une citation directe pour diffamation à l'encontre de Mame Mbaye Niang. L’activiste avait déclaré, lors de son passage dans l’émission «Mbeckté Koor» sur Seneweb TV, que Mame Mbaye Niang voulait quitter Macky Sall pour Ousmane Sonko.





«Il y a des gens proches de Mame Mbaye Niang, qui sont aux États-Unis et qui sont des amis également, qui m’ont appelé pour me dire que Mame Mbaye voulait une rencontre avec Ousmane Sonko. C’était au lendemain des manifestations. Il voulait quitter Macky pour Sonko. C’est pourquoi, quand je vois cet homme critiquer Ousmane Sonko en ce moment, cela me fait rire», avait-il déclaré.