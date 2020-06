Procès Iaaf : «Lamine Diack a été abandonné par sa famille...» (Avocat)

A son procès pour corruption présumé à l'Iaaf, Lamine Diack semble être abandonné par le monde sportif. C'est le constat fait par sa défense, ce jeudi, devant la juge du 32e cabinet de Paris.





''Madame la Juge, monsieur Lamine Diack a 86 ans et a des problèmes de santé. Malgré ses nombreuses pathologies, sa famille sportive l'a abandonné. Et le tribunal a fait fi de toute cette apparence», a fait savoir Me Jean Simon Ndiaye, rapporte Challengesports.





Selon l'avocat, l’ancien président de l'Iaaf «est un personnage attachant, franc, direct et a une liberté de ton qui force le respect».