Procès : L’origine du sperme trouvé sur Adji Sarr au coeur d'une controverse

Le procès de Ousmane Sonko, candidat déclaré à la présidentielle de 2024 et accusé de viols, a véritablement commencé mardi en son absence et celle de ses avocats au tribunal de Dakar.



Lors des débats, le sperme trouvé sur Adji Sarr pendant sa consultation par le docteur Alfousseyni Gaye a fait l'objet d’une vive polémique.



Quand le juge a interrogé Adji Sarr sur l’origine, la victime présumée a répondu que cela provenait de Ousmane Sonko. Elle a fait la même réponse à ses avocats et au procureur.



Quant à Ndeye Khady Ndiaye elle a attesté ne pas savoir si “Adji avait été violée pour connaître l'origine du sperme”.



À la question du Procureur de savoir si le sperme provient de son mari, ”seul homme de la maison”, Ndèye Khady Ndiaye a exprimé sa colère et demandé au Procureur de lui “parler avec respect”.