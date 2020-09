Procès Lamine Diack : Les aveux de Me Malick Sall

Le gouvernement du Sénégal a été impuissant face au cas Lamine Diack, jugé en France pour corruption à l’IAAF. C’est en substance l’aveu de Me Malick interpellé sur la question ce jeudi en marge de la visite à son ministère du comité de suivi de Force Covid-19 dirigé par François Ndiaye.« Lamine Diack a été jugé en France. Il a comparu, ce qui n’est pas le cas de son fils. Il n’a pas comparu, mais a été jugé. La justice française a rendu sa décision. Les avocats de Lamine Diack ont décidé de faire appel. C’est un constat que je peux faire et les choses se passent comme ça », a-t-il lancé.Après les généralités, il est passé à l’aveu. « L’Etat du Sénégal dans ce cadre, ne peut intervenir que comme soutien au niveau de notre Consulat. Et le droit de visite, le droit de l’aider à trouver un avocat en cas de besoin. Mais comme vous le savez, Monsieur Diack a ses avocats qui l’on défendu comme il fallait. Le Consulat du Sénégal à Paris a été à ses côtés du début jusqu’à la fin de cette procédure. C’est le rôle de l’Etat dans ce cas-là ».