Procès Moussa Bala Fofana - Djidiack Faye : la défense attaque la procédure

Lors de l’audience du 11 juin 2025 au tribunal correctionnel de Dakar, l’avocat de Djidiack Faye, directeur de l’Agence régionale de développement (ARD) de Fatick, a soulevé une exception de nullité dans le procès qui l’oppose au ministre de l’Urbanisme, Moussa Bala Fofana. Me Abdoulahi Diallo a argué que la citation ne respectait pas les délais prévus par l’article 625 du Code de procédure civile. Le procureur de la République s’en est remis à la sagesse du tribunal, tandis que Me Alioune Badara Ndiaye, avocat de la partie civile, a plaidé pour le rejet de l’exception, estimant la requête infondée. Selon lui, la citation a été correctement effectuée par actes séparés, via un huissier à Dakar pour le journal En Relief et un autre à Fatick pour Djidiack Faye. Le juge a mis l’affaire en délibéré sur l’exception au 25 juin 2025.





Moussa Bala Fofana poursuit Djidiack Faye et Cheikh Seck Ndong, du quotidien En Relief, pour diffamation, diffusion de fausses nouvelles et complicité de ces chefs. Cette action fait suite à une contribution publiée par Djidiack Faye dans le journal, dans laquelle il accusait le ministre d’avoir orchestré un complot dans le processus de recrutement du directeur de l’Agence de développement municipal (ADM).