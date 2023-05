Procès Ousmane Sonko - Adji Sarr : L’APR appelle l’État à “garantir la sécurité des biens et des personnes”

Le procès Ousmane Sonko-Adji Sarr s’ouvre ce mardi 16 mai 2023 devant les chambres criminelles. Une audience potentiellement explosive qui suscite des craintes de nouvelles violences dans le dans le pays.





Dans cette perspective, l’Alliance Pour la République (APR), parti présidentiel, invite “l’État à prendre toutes les dispositions requises pour garantir la sécurité des biens et des personnes sur l’étendue du territoire national, l’ordre et la tranquillité au bénéfice de tous, dans la continuité de sa doctrine et de sa mission régalienne de faire respecter et prévaloir les principes et valeurs de l’État de droit, de la démocratie et de la République”.





L’APR appelle, par ailleurs, tous “les citoyens, épris de paix, de sécurité et de justice, à garder la sérénité et laisser la justice suivre son cours comme il est de tradition dans notre pays”.