Procès pour diffamation : le face-à-face entre le magistrat Téliko et Madiambal devant le juge d'appel de dakar n'a pas eu lieu

Dans l'affaire de diffamation qui l'oppose au magistrat Souleymane Téliko, le journaliste Madiambal Diagne devait comparaître, hier mardi, devant le juge d'appel du tribunal correctionnel de Dakar. Malheureusement, son dossier n'a pas été enrôlé.



Pourtant, rapporte Les Échos, Téliko a bien reçu sa convocation pour le 14 juin. Il n’a pas comparu hier, puisque, selon ses avocats, il tenait une audience à la Cour d’appel de Tambacounda où il a été affecté. L’affaire devrait être évoquée mardi prochain.



Dans ce dossier, le patron du groupe Avenir Communication avait été condamné en première instance, en 2021, à 3 mois de prison ferme et à payer la somme de 5 millions F Cfa en guise de dommages et intérêts au magistrat Souleymane Teliko pour des faits de diffamation.



Au-delà de cette condamnation, il est contraint à payer une amende de 500.000 F Cfa. C'est à l'issue de ce verdict qu'il avait interjeté appel. Pour les faits qui lui avaient valu sa comparution, il avait, dans l'émission Grand Jury de la RFM du 29 mars 2021, tenu des propos présumés diffamatoires à l’encontre du magistrat Teliko.



«Vous avez parlé de l'UMS qui prêche la bonne parole. Il est facile dans les médias de se présenter comme un parangon de vertu et d'éthique, mais dans la vie de tous les jours, est-ce qu'on l'est? Souleymane Teliko a été épinglé par un rapport de l'Union Européenne (..)», avait-il soutenu avant qu'on ne lui serve une citation directe à la date du 2 avril.



Des propos que le patron du «Quotidien» avait reconnus et assumés lors de son procès. Mais, pour diluer sa responsabilité pénale, Madiambal Diagne avait parlé de «lapsus», indiquant qu’il ne s’agit pas d’un rapport de l’Union Européenne (UE), mais d’un rapport de l’Union Africaine (UA).