Procès Sitor Ndour : la victime réclame 50 millions F CFA de dommages et intérêts

Le procès Sitor Ndour, accusé de viol, se déroule en chambre criminelle au Tribunal de Dakar. Ce lundi la victime dans cette affaire, à savoir son ancienne domestique, AD, réclame 50 millions F CFA de dommages et intérêts.



Les faits remontent au lendemain de la Tabaski de l’année dernière.



L’ancienne femme de ménage de Sitor Ndour, âgée de 17 ans, l’accuse de l’avoir violée.



Le mis en cause, ancien Directeur du Centre des Oeuvres Universitaires de de Dakare et responsable de politique de l'APR, nie les faits.