Procès Sonko-Adji Sarr : La position ferme du maire de Kaffrine

Procès Sonko-Adji Sarr

Le ministre de l’Urbanisme, Abdoulaye Seydou Sow, par ailleurs maire de Kaffrine, estime que le dossier Adji Sarr-Ousmane Sonko est une affaire civile.





«Ousmane Sonko n’a pas affaire avec l'État, mais avec une tierce personne. Une justiciable au même titre que lui. Il a affaire avec Adji Sarr», dit-il.





Le maire de Kaffrine, invité du "Jury du dimanche", est catégorique sur la question : il ne lit pas les procès-verbaux. Il affirme croire en la séparation des pouvoirs et que le juge à son autorité.





«Durant deux ans, le juge a fait ses enquêtes. Il a estimé qu’il faut aller en procès devant la chambre criminelle. Sonko a toujours dit qu’il est prêt à un procès. La demoiselle a toujours dit qu’elle voulait un procès. Aujourd’hui que le procès est organisé, la seule chose que j’ai à dire en tant que citoyen du monde, c’est que les droits des uns et des autres soient respectés», dit-il.