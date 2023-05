Procès Sonko/Adji Sarr: Quand le juge recadre Me El Hadji Diouf !

« Les jeunes prennent Sonko comme un Messi comme celui qui va les délivrer en parlant du projet. Le projet est salafiste, terroriste… », a dit Me El Hadji Diouf pendant sa plaidoirie au procès opposant le leader de Pastef, Ousmane Sonko à la masseuse Adji Sarr. Cependant, il ne terminera pas sa phrase.





Le président de la Chambre criminelle de Dakar lui a intimé l’ordre de ne pas traiter un absent de terroriste. Me Diouf n’obtempère pas. Il lui rétorque : « Un violeur est un terroriste !».





Là, le juge menace de lui retirer la parole. L'avocat finit par demander pardon. «Comprenez la plaidoirie d'un avocat dont la maison a été incendiée pour avoir défendu Adji Sarr, une jeune femme de 20 ans », se justifie-t-il. Tout en soutenant : «il faut qu'on mette l'affaire dans le contexte du Gatsa-Gatsa ».