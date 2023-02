Procés Sonko Mame Mbaye Niang : Passe d’armes entre les avocats des deux parties

« La sacralité des droits de la défense dans un procès voudrait qu’il y ait un débat contradictoire. Ousmane Sonko lui-même le demande et voudrait faire face à la partie civile. Ousmane Sonko n’a pas reçu la citation j’insiste et persiste sur le fait c’est d’ailleurs pour cette raison précise que nous nous sommes constitué dans le dossier aujourd’hui et demandons le renvoi pour mieux le défendre ». Ce sont là les propos de Me Bamba Cissé avocat d’Ousmane Sonko dans l’affaire qui l’oppose à Mame Mbaye Niang.





L’avocat s’est exprimé ainsi après la reprise du procès pour, diffamation, faux et usage de faux et injures publiques qui, a connu une longue pause après la mise en état. Selon l’avocat de la défense, pour une première comparution il est légitime même avec la présence du mis en cause de demander un renvoi. « Nous le faisons très souvent et très souvent le tribunal accepte », dit-il.





Son confrère se demande pourquoi on veut refuser le renvoi ? Parce que c’est Ousmane Sonko ou parce qu’il fait face à un ministre de la République. Il se demande même ce que fait le parquet dans cette affaire de diffamation. Le procureur a répondu que c’est parce qu’il y a le faux et les injures publiques qui sont visés aussi dans ce dossier. « Il ne s’agit pas que de diffamation, encore que Ousmane Sonko a reçu la citation via son gardien Lamine Sonko, d’ailleurs c’est lui-même qui a mandaté le récepteur, et c’est mentionné sur le PV des agents de la Dic », a dit le représentant du ministère public qui souligne que le parquet poursuit dans cette affaire.





Me Moustapha Dieng de la partie civile a confirmé les dires du procureur. Pour Me Adama Fall l’excuse n’est pas valable, Sonko ne peut pas prétendre n’avoir pas été au courant mais est de mauvaise foi. « A partir du moment où Sonko lui-même a demandé au gardien de recevoir la citation, il doit comparaître », dit-il.