Procès Sonko-Mbaye Niang : Les raisons du renvoi, d'après Me Étienne Ndione

Pour Maître Étienne Ndione, deux raisons ont causé le renvoi du procès de son client. «D’après l’article 389 du Code de procédure pénale, les avocats peuvent demander jusqu’au 3e renvoi et le tribunal ne pouvait pas refuser ça. Au-delà, notre client a été malmené», déclare Me Ndione, après le renvoi du procès opposant Ousmane Sonko et Mame Mbaye Niang.









Deux nouveaux avocats ont rejoint le pool de défense d'Ousmane Sonko. Il s’agit d’un Franco-Comorien et d'un Burkinabé. Ils ont aussi demandé le renvoi du procès, parce que n’ayant pas pu s'entretenir avec leur client.





«Des avocats se sont proposés de venir plaider pour lui. Il s’agit d’un Franco-Comorien et d'un Burkinabé. Tout le monde sait qu'Ousmane Sonko était privé de sortir de chez lui et personne ne pouvait le voir, et les avocats sont arrivés hier. Le nouvel avocat dit avoir reçu le dossier, mais n’a pas vu son client pour discuter avec lui. C’est ainsi que l’avocat Guy Hervé a demandé le renvoi pour avoir le temps de discuter avec son client et de préparer sa défense», explique l’un des avocats du leader de Pastef, Étienne Ndione.