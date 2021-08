Promotion canapé présumée avec le maire Moussa Sy : La directrice de l'Agence nationale de la case des tout-petits porte plainte

La directrice de la case des tout Petits depose une plainte

Maimouna Cissokho, Directrice de l'Agence nationale de la case des tout-petits (ANCTP) a déposé deux plaintes au niveau de la Section de recherches et de la Brigade spéciale de lutte contre la cybercriminalité. Ce, après avoir été accusée de promotion canapé présumée avec le maire des Parcelles-Assainies Moussa Sy et d'autres pratiques aux fins de diriger le Réseau national des enseignants de l'APR.





En effet, à travers une page Facebook nommée "En Avant Parcelles-Assainies", la dame est victime d'attaques dont la décence nous interdit de reproduire.





Selon «Source A», une plainte a été déposée par la concernée qui révèle qu'elle ne pouvait plus continuer à se taire, d'autant plus qu'elle est mariée et mère de famille.









«Dans un premier temps, je suis allée auprès de la brigade de lutte contre la cybercriminalité afin de savoir qui est derrière cette page et je me suis également attachée par la suite les services d'experts en Internet. Au départ, je pensais qu'il s'agissait juste d'acte isolé, mais plus les jours passaient, plus les insultes visant à ternir mon image continuaient. Et aucun sage ou responsable du parti n'a réagi», confie Maimouna Cissokho.





Elle ajoute qu'une autre plainte a également été déposée à la Section de recherches par son avocat qui ne comprend pas que certains veuillent la pousser à surseoir à la procédure judiciaire. «Tout ce que je demande, c'est que l'enquête ouverte puisse permettre de déterminer les auteurs de toutes ces saletés racontées sur moi», explique Maimouna Cissokho.