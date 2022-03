Propos contre les Sénégalais de France : Après Eric Zemmour, la CNEWS visée par une plainte

Une plainte contre Eric Zemmour et Cnews

Rebondissement dans l’affaire Eric Zemmour, du nom de ce candidat à la Présidentielle française qui a attaqué ouvertement les Sénégalais résidant en France. Ce, en les traitant de délinquants qu’il va renvoyer chez eux, une fois qu’il sera élu président de la République.





En effet, cette déclaration «malencontreuse» a été tenue au cours de sa campagne électorale et diffusée par la chaîne de télévision CNEWS. «Puisque les propos incriminés ont été diffusés en différé, le directeur de publication de CNEWS, Jean-Christophe Thiery, ainsi que la chaîne elle-même sont visés par la plainte de la Maison des potes. Leur président, monsieur Samuel Thomas, et Maître Ousseynou Babou, Avocat au barreau de Paris et Docteur en droit reprochent à cette télévision d’avoir aidé à la commission de ces infractions», informe une source proche du dossier.





En attendant, la plainte annoncée de la Maison des potes contre Éric Zemmour ne va pas tarder à être déposée devant la justice française pour une comparution de ce dernier devant le tribunal correctionnel. Les chefs de prévention retenus à son encontre sont l’incitation à la haine et à la violence à caractère raciste, en raison de l’origine sénégalaise, et la diffamation publique à caractère racial à l’endroit de la communauté sénégalaise.