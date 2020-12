Propos jugés offensants : Le Juge condamne l'imam Galadio Ka à...

Imam Galadio Ka condamné à 6 mois avec sursis

Le prêcheur Imam Galadio Ka à été condamné à une peine de 6 mois avec sursis et une amende de 100 000 Fcfa. Il était poursuivi dans une affaire qui l'a opposé à un collectif de jeunes chrétiens. Ces derniers avaient décidé d'ester en justice et ont obtenu gain de cause.