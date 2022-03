Propos racistes d’Éric Zemmour : Me Assane Dioma Ndiaye annonce une plainte pour "injures et diffamation"

Me Assane Dioma Ndiaye et le Lsdh annoncent une plainte contre Zemmour

Les propos injurieux contre les Sénégalais véhiculés par Éric Zemmour, candidat à la présidentielle française, continuent de susciter une indignation aussi bien au Sénégal qu’ailleurs à travers la planète. Pour sa part, le juriste et non moins droit-de-l’hommiste, Me Assane Dioma Ndiaye, coordonnateur du groupe d’actions de la Ligue sénégalaise des droits de l’homme (Lsdh), a confié, ce lundi, qu’une plainte sera incessamment déposée contre Éric Zemmour.





« Je comprends la colère de tous les Sénégalais et de l’Etat au premier chef à travers son ambassadeur à Paris. Parce que d’abord ce n’est pas la première fois que de tels propos sont véhiculés par Éric Zemmour. Cette stigmatisation commence à poser problème. Au-delà du racisme, c’est une conscience qui commence à se développer au niveau d’une certaine élite européenne qui semble de plus en plus vouloir faire de la question de l’immigration un traitement idéologique. Et on ne peut pas laisser passer cette fois-ci », a-t-il réagi.





« C’est pourquoi d’ores et déjà, je vais prendre contact avec des avocats sénégalais notamment Mes Simon Ndiaye, Mbaye Diagne et autres, afin que nous nous concertions avec l’ambassadeur du Sénégal en France pour qu’une plainte soit rapidement déposée pour injures envers un groupe de personnes en raison de leur appartenance à une Nation. Et ça c’est une incrimination du droit français. On pourrait même y ajouter de la diffamation ou des injures. Mais ce qui est constant c’est qu’il s’agit d’une injure grave qui porte atteinte à l’honneur et à la considération des Sénégalais », dit-il.





Il poursuit : « Je pense qu’il faut d’abord apporter une réponse juridique à Éric Zemmour à qui il faut aussi montrer de par des pensées, des réponses intellectuelles, que ses propos révèlent une très grande ingratitude à travers lui le peuple français, même si nous savons que cette position reste très minoritaire, mais à force de la cautionner, on peut admettre que cela est plus ou moins toléré en France. C’est aussi une inculture, une ignorance totale de sa part. Il faut lui rappeler que n’eussent été ces tirailleurs, principalement des Sénégalais, la France ne serait pas devenue ce qu’elle est aujourd’hui. La France de De Gaule, de Jaurès, du capitaine Dreyfus, cette France multicolore qui a survécu à des attaques à un dictat allemand, n’aurait pas pu être ce qu’elle est aujourd’hui n’eût été la bravoure, l’engagement, le courage, l’engagement total et la mobilisation de ces vaillants tirailleurs sénégalais ».





Enfant de tirailleurs étant fils de feu Boubala Ndiaye, il déclare : « Moi-même j’en suis une parfaite illustration parce que mon papa a été cueilli ici dans la région de Diourbel alors qu’il pâturait avec ses camarades. Embarqués dans un bateau, ils ont été envoyés au front après seulement deux mois de formation. Et il est revenu mutilé à vie après avoir vaillamment défendu les couleurs de la France. Donc aujourd’hui ça fait très mal d’entendre de tels propos pour des Sénégalais qui ont donné de leurs vies, de leur sang pour la défense de l’intégrité et de l’honneur de la France. L’inculture est tout aussi réelle puisqu’il n y a pas de gène criminogène qui serait propre à une Nation ou à un pays. Aujourd’hui la criminalité est verticale, transversale et elle n’a ni couleur ni race ».