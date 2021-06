Prostituées arrêtées à Touba : Les révélations choquantes des mises en cause devant le tribunal

Les discours tenus par les 4 prostituées arrêtées à Touba ont choqué le public à travers leurs récits à la barre. En effet, les deux dames mariées et les deux autres divorcées ont été jugées, avant-hier, au tribunal de grande instance de Diourbel.





Selon Source A, pendant que l'étudiante Nogaye Thioune pleurait comme un môme, les autres mis en cause, Ndèye Guèye (mariée), Yacine Talla et Astou Ndiaye Mbodj (mariée) assuraient le show en termes de déclarations surréalistes.





Mariée, Ndèye Guèye a enfoncé les autres prévenues. La dame âgée de 25 ans a révélé que Yacine Talla était la cheffe de la bande. Ce qui a secoué le tribunal dans un tohu-bohu. Si certains riaient, d'autres s'indignaient à cause des révélations glaçantes de la prévenue. La mariée Ndèye Guèye de dire : "mes clients me payaient entre 20.00 et 25.000 F Cfa. Mais ils remettaient l'argent à Yacine. Nous recevions nos clients dans l'appartement".





Quant à Nogaye Thioune dépassée par la situation et par la réaction du public, elle a nié les faits, mais sans convaincre. Et au moment où les avocats faisaient leurs plaidoiries, l'étudiante née en 1999 versait des larmes au niveau du box des accusés.





Contrairement à elle, le trio Ndèye Guèye, Yacine Talla et Astou Ndiaye Mbodj, couvertes de honte, tentaient de cacher leur visage avec leurs écharpes.





Pour rappel, ces 4 prostituées arrêtées par les éléments du poste de Police de Gouye Mbinde répondaient aux délits de proxénétisme et non inscription au fichier sanitaire et social.