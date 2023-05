"Actes de terrorisme" : La Dic fait tomber Bara Dieng de Pastef

Après 48 heures de cavale, un membre de la JPS de la commune de Diamaguène Sicap-Mbao vient de tomber dans la nasse de la Division des Investigations Criminelles.



Bara Dieng et d'autres individus sont accusés d'avoir peaufiné des actions de sabotage dans leur commune et aux alentours en s’attaquant aux édifices publics selon les informations de Seneweb.



L'autoroute à péage attaquée



Ces manifestants avaient brûlé, lors du dernier procès de Ousmane Sonko, des pneus en barrant des routes dont l'autoroute à péage d'après des éléments en possession des enquêteurs de la Dic.



Bara Dieng arrêté après une cavale de 48h





Formellement identifié parmi les présumés pyromanes, Bara Dieng avait pris la fuite depuis le 16 mai dernier. Mais les hommes du commissaire Adramé Sarr, chef de cette unité d'élite de la police nationale, ont réussi à mettre la main sur le fugitif.



Les lourdes charges qui pèsent sur ce membre de Pastef



Ce membre du JPS de la commune de Diamaguène Sicap-Mbao est en garde vue à la Dic pour association de malfaiteurs, participation à un mouvement insurrectionnel, actes de terrorisme de nature à compromettre le fonctionnement régulier des institutions selon des sources de Seneweb.



Les éléments de la Division des Investigations Criminelles sont actuellement aux trousses des autres mis en cause en cavale.